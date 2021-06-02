Ереван опроверг заявление Азербайджана о вторжении армянских военных

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Армянские военнослужащие не пересекали границу с Азербайджаном ни 1 июня, ни в предшествующие дни, заявило министерство обороны Армении на своем сайте.

«Министерство обороны Республики Армения заявляет, что армянские Вооруженные силы не пересекали границу Азербайджанской Республики ни 1 июня, ни в предшествующие дни», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что все утверждения являются дезинформацией, распространяемой Министерством обороны Азербайджана.

О вторжении 40 армянских военных азербайджанское Минобороны заявило 2 июня. В ведомстве указали, что инцидент произошел 1 июня. Военнослужащие Армении прошли вглубь Азербайджана в сторону села Армудлу на 400 м, указало министерство.

Вывести армянских военных, по версии Баку, удалось «в результате незамедлительных мер». При этом оружие азербайджанские военные применять не стали, говорится в сообщении Минобороны страны.