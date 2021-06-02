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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван опроверг заявление Азербайджана о вторжении армянских военных

Фото: ArmeniaMOD / Facebook
Фото: ArmeniaMOD / Facebook

Армянские военнослужащие не пересекали границу с Азербайджаном ни 1 июня, ни в предшествующие дни, заявило министерство обороны Армении на своем сайте.

«Министерство обороны Республики Армения заявляет, что армянские Вооруженные силы не пересекали границу Азербайджанской Республики ни 1 июня, ни в предшествующие дни», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что все утверждения являются дезинформацией, распространяемой Министерством обороны Азербайджана.

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О вторжении 40 армянских военных азербайджанское Минобороны заявило 2 июня. В ведомстве указали, что инцидент произошел 1 июня. Военнослужащие Армении прошли вглубь Азербайджана в сторону села Армудлу на 400 м, указало министерство.

Вывести армянских военных, по версии Баку, удалось «в результате незамедлительных мер». При этом оружие азербайджанские военные применять не стали, говорится в сообщении Минобороны страны.

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Фото:ArmeniaMOD / Facebook

До этого Баку обвинял армянских военнослужащих во вторжении 27 мая. В азербайджанском Минобороны указывали, что в район населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района вторглись шесть диверсантов. Все они оказались в плену. Ереван заявил, что взятые в плен военные вели работы по обустройству границы и назвал произошедшее похищением.  

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Очередной виток политического противостояния Армении и Азербайджана начался в мае. 12 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные под предлогом «уточнения границ» пытались провести «определенные работы на одном из приграничных участков». В результате ответных мер эта деятельность была прекращена, указали в Минобороны Армении.

Премьер министр страны Никол Пашинян эту активность назвал посягательством на территориальную целостность страны. По его версии, азербайджанские военные прошли на 3,5 км вглубь армянской территории.

В итоге Россия предложила Баку и Еревану посреднические услуги. Обе конфликтующие стороны одобрили предложение Москвы.

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