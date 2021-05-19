Москва предложила помощь Баку и Еревану в демаркации границы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия готова выступить консультантом или посредником в демаркации границы Армении и Азербайджана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Трансляция пресс-конференции министров опубликована в Facebook.

«По предварительной договоренности со сторонами, Россия предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия может принять участие в этой комиссии в качестве консультанта или посредника.

По сообщению Минобороны Армении, утром 12 мая азербайджанские вооруженные силы «под предлогом «уточнения границ» пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Как сказали в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эту деятельность.