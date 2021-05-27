Пашинян объяснил действия взятых в плен Азербайджаном армянских военных

Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters)

Взятые в плен шестеро военнослужащих Вооруженных сил Армении проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном и минированию с установлением предупредительных знаков. Об этом заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает издание Aysor.am.

Пашинян подчеркнул, что цели диверсии не было. Он также назвал взятие в плен армянских военных похищением. «Подобные инциденты происходят, поскольку некоторые хотят, чтобы мы свыклись с присутствием азербайджанских военных на нашей территории, но этого не будет», — сказал Пашинян.

Он заявил, что азербайджанские военные немедленно должны покинуть территорию Армении.

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