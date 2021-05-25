Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном

Фото: ArmeniaMOD / Facebook

Военнослужащий армянских Вооруженных сил погиб в приграничном с Азербайджаном районе села Верин Шоржа, находящемся на территории Армении, сообщило Минобороны страны.

«Военнослужащий-контрактник, младший сержант В. Оганесян был смертельно ранен в результате перестрелки в приграничном районе Верин Шоржи Гегаркуникской области», — говорится в сообщении.

Минобороны выразило соболезнования родственникам погибшего и добавило, что в данный момент ситуация находится под контролем, «стрельбы нет».

Материал дополняется.