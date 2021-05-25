Конфликт Армении и Азербайджана , 25 мая, 16:29
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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Военнослужащий армянских Вооруженных сил погиб в приграничном с Азербайджаном районе села Верин Шоржа, находящемся на территории Армении, сообщило Минобороны страны.
«Военнослужащий-контрактник, младший сержант В. Оганесян был смертельно ранен в результате перестрелки в приграничном районе Верин Шоржи Гегаркуникской области», — говорится в сообщении.
Минобороны выразило соболезнования родственникам погибшего и добавило, что в данный момент ситуация находится под контролем, «стрельбы нет».
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