Баку и Ереван одобрили план Москвы по решению пограничного конфликта

Предложение российских властей по урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана приемлемо для обеих сторон конфликта. Соответствующее заявление с армянской стороны сделал вице-премьер Мгер Григорян, передает News.am. Со стороны Азербайджана о приверженности плану Москвы заявил премьер-министр страны Али Асадов, сообщается на его сайте.

«Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении, армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам еще 19 мая», — сказал Григорян.

Он добавил, что уточнять пограничные пункты Армения готова лишь после ухода азербайджанских войск с территории страны.

В свою очередь, на сайте премьер-министра Азербайджана говорится, что Асадов «поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что определение линий границ — технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу».