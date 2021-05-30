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Баку и Ереван одобрили план Москвы по решению пограничного конфликта

Предложение российских властей по урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана приемлемо для обеих сторон конфликта. Соответствующее заявление с армянской стороны сделал вице-премьер Мгер Григорян, передает News.am. Со стороны Азербайджана о приверженности плану Москвы заявил премьер-министр страны Али Асадов, сообщается на его сайте.

«Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении, армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам еще 19 мая», — сказал Григорян.

В Баку заявили о нарушении границ диверсантами из Армении
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Он добавил, что уточнять пограничные пункты Армения готова лишь после ухода азербайджанских войск с территории страны.

В свою очередь, на сайте премьер-министра Азербайджана говорится, что Асадов «поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что определение линий границ — технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу».

Григорян также отметил, что важным остается возвращение армянских военнопленных. В то же время, в офисе азербайджанского премьер-министра отметили, что не считают ряд армянских военных военнопленными. В частности, речь идет о задержанных 26 ноября прошлого года. По мнению Баку, военнослужащие виновны в нападении на мирных граждан.

12 мая министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные пытались провести «определенные работы на одном из приграничных участков» под предлогом «уточнения границ». Армянские воинские подразделения приняли ответные меры, в результате чего азербайджанские военнослужащие прекратили эту деятельность.

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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Политика
Фото:ArmeniaMOD / Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал активность Баку посягательством на территориальную целостность страны. По его словам, военнослужащие Азербайджана прошли вглубь Армении на 3,5 км.

19 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова стать консультантом или посредником при демаркации азербайджанско-армянской границы. Для этого министр предложил создать совместную комиссию.

Армения Азербайджан граница МИД
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