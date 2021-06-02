Азербайджан заявил о нарушении границы армянскими военными

В Минобороны Армении назвали сообщение о вторжении и нарушении границы дезинформацией

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Около 40 военных вооруженных сил Армении нарушили границы и проникли вглубь азербайджанской территории в сторону села Армудлу Кельбаджарского района, сообщает Министерство обороны и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

Инцидент произошел вечером 1 июня. Армянские военнослужащие углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу и заняли позиции, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«В результате незамедлительных мер, принятых Вооруженными Силами Азербайджанской Республики, вооруженные силы Армении были выведены с территории нашей страны», — указали в ведомстве, отметив, что оружие в ходе инцидента азербайджанской стороной не применялось.

В ведомстве указали, что считают проникновение армянских военнослужащих на территорию Азербайджана «очередной провокацией», и «вся ответственность за это в полной мере ложится на Армению». Нарушение государственных границ Азербайджана и попытки вторжения и впредь будут предотвращаться решительными мерами, предупредили в Минобороны.

В Минобороны Армении назвали сообщение о вторжении и нарушении границы дезинформацией.