США сообщили о выводе трети военного контингента из Афганистана

Соединенные штаты вывели с территории Афганистана около трети своих сил. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования страны.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении ведомства.

В Центральном командовании уточнили, что из Афганистана США вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации. Кроме того, США официально передали Министерству обороны Афганистана шесть объектов.

В середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. По его словам, завершить процесс вывода войск запланирован к 11 сентября — годовщине терактов в Нью-Йорке. Байден отметил, что Соединенные Штаты выполнили все задачи, которые были поставлены перед военными перед вторжением в Афганистан: покончить с бен Ладеном и сделать так, чтобы эта страна больше не была прибежищем террористов. Вывод войск страны НАТО начали в конце апреля.