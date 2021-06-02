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США сообщили о выводе трети военного контингента из Афганистана

Соединенные штаты вывели с территории Афганистана около трети своих сил. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования страны.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении ведомства.

В Центральном командовании уточнили, что из Афганистана США вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации. Кроме того, США официально передали Министерству обороны Афганистана шесть объектов.

СМИ узнали о планах перебросить войска США из Афганистана ближе к России
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Фото:Omar Sobhani / Reuters

В середине апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. По его словам, завершить процесс вывода войск запланирован к 11 сентября — годовщине терактов в Нью-Йорке. Байден отметил, что Соединенные Штаты выполнили все задачи, которые были поставлены перед военными перед вторжением в Афганистан: покончить с бен Ладеном и сделать так, чтобы эта страна больше не была прибежищем террористов. Вывод войск страны НАТО начали в конце апреля.

Решение Вашингтона раскритиковали в России и Китае. Глава второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сказал, что вывод войск из Афганистана осложнит мирный процесс в этой стране. В свою очередь,
министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что уход американских войск из Афганистана негативно сказывается на региональной стабильности.

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