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Политика ,  
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МИД Китая раскритиковал вывод американских войск из Афганистана

Уход США из Афганистана негативно сказывается на региональной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, говорится на сайте китайского МИДа.

«Ван И сказал, что поспешный уход Соединенных Штатов из Афганистана оказал серьезное влияние на мирный процесс внутри этой страны, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В этой ситуации Китай ожидает, что надлежащую роль будет играть Организация Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск США из Афганистана
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Ван И указал на необходимость Шанхайской организации сотрудничества уделять больше внимание афганской проблеме. Министр также напомнил, что Пакистан традиционно оказывает большое влияние на конфликт в стране. Он призвал укреплять стратегическую координацию между Пекином и Исламабадом по вопросам, связанных с Афганистаном.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Завершить этот процесс он планирует к 11 сентября — годовщине терактов в Нью-Йорке. По его словам, Соединенные Штаты выполнили все задачи, которые были поставлены перед военными перед вторжением в Афганистан: покончить с бен Ладеном и сделать так, чтобы эта страна больше не была прибежищем террористов. Вывод войск страны НАТО начали в конце апреля.

Решение Вашингтона раскритиковали в России. Глава второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов сказал, что вывод войск из Афганистана осложнит мирный процесс в этой стране. В самих США допустили, что после ухода НАТО с афганской территории, к власте в стране может прийти Талибан (организация запрещена в России).

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