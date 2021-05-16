МИД Китая раскритиковал вывод американских войск из Афганистана

Уход США из Афганистана негативно сказывается на региональной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, говорится на сайте китайского МИДа.

«Ван И сказал, что поспешный уход Соединенных Штатов из Афганистана оказал серьезное влияние на мирный процесс внутри этой страны, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В этой ситуации Китай ожидает, что надлежащую роль будет играть Организация Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Ван И указал на необходимость Шанхайской организации сотрудничества уделять больше внимание афганской проблеме. Министр также напомнил, что Пакистан традиционно оказывает большое влияние на конфликт в стране. Он призвал укреплять стратегическую координацию между Пекином и Исламабадом по вопросам, связанных с Афганистаном.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Завершить этот процесс он планирует к 11 сентября — годовщине терактов в Нью-Йорке. По его словам, Соединенные Штаты выполнили все задачи, которые были поставлены перед военными перед вторжением в Афганистан: покончить с бен Ладеном и сделать так, чтобы эта страна больше не была прибежищем террористов. Вывод войск страны НАТО начали в конце апреля.