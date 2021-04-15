Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана

Американские войска находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, свои задачи они выполнили. Об этом заявил президент США Джо Байден во время посещения военных захоронений на Арлингтонском кладбище, передает PBS.

«Мы отправились в Афганистан по двум причинам: покончить с бен Ладеном, а также чтобы [Афганистан] перестал быть убежищем [для террористов]. С самого начала я никогда не думал, что мы там, чтобы как-то объединить <...> Афганистан» — сказал он.

По словам президента, США добились своих целей.

Ранее Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Постепенный вывод войск начнется с 1 мая.