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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана

Американские войска находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, свои задачи они выполнили. Об этом заявил президент США Джо Байден во время посещения военных захоронений на Арлингтонском кладбище, передает PBS.

«Мы отправились в Афганистан по двум причинам: покончить с бен Ладеном, а также чтобы [Афганистан] перестал быть убежищем [для террористов]. С самого начала я никогда не думал, что мы там, чтобы как-то объединить <...> Афганистан» — сказал он.

Байден пообещал вывести войска из Афганистана к 20-летию 11 сентября
Политика
Джо Байден

По словам президента, США добились своих целей.

Ранее Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Постепенный вывод войск начнется с 1 мая.

Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили в НАТО.

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Североатлантический альянс и США предостерегли талибов (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») от нападений на своих военных, заявив, что любая подобная атака получит ответ.

Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года. За это время в Афганистане погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы.

Силы стран НАТО в Афганистане осуществляют невоенную миссию.

Афганистан вывод войск Джо Байден
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