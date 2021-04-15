В Москве раскритиковали решение Байдена по выводу войск из Афганистана

Намерение США вывести все свои войска из Афганистана к 11 сентября осложнит мирный процесс в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года», — пояснил он.

Как отметил Кабулов, талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») уже выразили несогласие с решением США.

Документ, который США и «Талибан» подписали в феврале 2020-го, предусматривал полный вывод американских войск в течение 14 месяцев. США также должны были за 135 дней довести численность своих войск в Афганистане до 8,6 тыс.