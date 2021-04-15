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В Москве раскритиковали решение Байдена по выводу войск из Афганистана

Намерение США вывести все свои войска из Афганистана к 11 сентября осложнит мирный процесс в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года», — пояснил он.

Байден объяснил решение вывести войска из Афганистана
Политика

Как отметил Кабулов, талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») уже выразили несогласие с решением США.

Документ, который США и «Талибан» подписали в феврале 2020-го, предусматривал полный вывод американских войск в течение 14 месяцев. США также должны были за 135 дней довести численность своих войск в Афганистане до 8,6 тыс.

НАТО вслед за США выведет войска из Афганистана
Политика
Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

Президент США Джо Байден 14 апреля пообещал вывести весь контингент американских сил к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. «Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал Байден.

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Политик пояснил, что у США никогда не было задачи объединить Афганистан, и присутствие американских войск нужно было для борьбы с террористами. По мнению президента, эта цель выполнена.

Джо Байден США Афганистан МИД
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