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Политика ,  
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Лукашенко исключил обсуждение с Путиным военных баз в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Российский и белорусский лидеры не обсуждали на встрече в Сочи вопрос переброски войск в Белоруссию и создание там военной базы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, говорится на сайте его пресс-службы.

«Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных сил Российской Федерации, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что подразделения союзников могут в течение суток быть переброшены в Белоруссию при подозрительной активности НАТО.

Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным прошла 28 мая в Сочи. Она продлилась более пяти часов. Стороны обсудили цены на газ, второй транш кредита Белоруссии на $500 млн, а также задержанную ранее в Минске россиянку Софью Сапегу.

В конце апреля о том, что Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос размещения военной базы, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом в начале марта белорусский президент допустил размещение в стране российских военных самолетов.

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