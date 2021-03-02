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Лукашенко не исключил размещения в Белоруссии самолетов ВВС России

Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере
Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил размещение в республике российских военных самолетов для общего пользования, его слова приводятся на сайте главы государства.

Лукашенко напомнил, что в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею российские самолеты находились в стране и вместе с белорусскими ВВС несли дежурство. По мнению белорусского лидера, страны могли бы и в дальнейшем использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — сказал он на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

По словам Лукашенко, «отторжения» у российского коллеги Владимира Путина это не вызвало.

«Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть», — отметил президент. При этом он уточнил, что о ядерных боеголовках речи не было. «Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах [22 февраля в Сочи]», — добавил он.

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Лукашенко пожаловался, что самолеты НАТО «обнаглели». «Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров», — рассказал он. «Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — заявил президент.

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Президенты России и Белоруссии встретились 22 февраля в Сочи. Они обсудили двусторонние отношения в рамках Союзного государства, сотрудничество в борьбе с коронавирусом, в частности Белоруссия получила от России технологию производства вакцины против инфекции. Перед переговорами лидеры пообедали и покатались на лыжах и снегоходах. Белорусский президент подарил своему коллеге сыры и хамон отечественного производства.

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