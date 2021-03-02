Лукашенко не исключил размещения в Белоруссии самолетов ВВС России

Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил размещение в республике российских военных самолетов для общего пользования, его слова приводятся на сайте главы государства.

Лукашенко напомнил, что в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею российские самолеты находились в стране и вместе с белорусскими ВВС несли дежурство. По мнению белорусского лидера, страны могли бы и в дальнейшем использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — сказал он на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

По словам Лукашенко, «отторжения» у российского коллеги Владимира Путина это не вызвало.

«Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть», — отметил президент. При этом он уточнил, что о ядерных боеголовках речи не было. «Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах [22 февраля в Сочи]», — добавил он.