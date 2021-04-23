Кремль заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали базу в Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 76,42 (-0,4) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 92,04 (-0,25) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Слушаем шестой эпизод подкаста «РБК Стиль» — об институте брака Стиль, 13:43 Как передать функциональный бизнес наследникам РБК и СберПервый, 13:43 Попова сообщила о выявлении штаммов из Британии и ЮАР в 51 регионе России Общество, 13:41 В МВД ответили на жалобу координатора штаба Навального на пытки Политика, 13:40 Эксперты объяснили необходимость тестов на COVID-19 после вакцинации Общество, 13:38 Суду Нидерландов рекомендовали присудить ЮКОСу победу в споре с Россией Экономика, 13:32 Банк России повысил ставку сразу до 5% Финансы, 13:30 Путин согласился объявить выходные с 1 по 10 мая Общество, 13:19 Что мешает ПИФам стать удобным инструментом инвестирования в имущество Pro, 13:15 Власти Баварии разрешили провести матчи Евро в Мюнхене со зрителями Спорт, 13:15 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:14 Программе льготной ипотеки исполнился год: главные факты Недвижимость, 13:10 Загитова анонсировала «настоящее шоу» на «Вечернем Урганте» Спорт, 13:09 Кремль заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали базу в Белоруссии Политика, 13:07
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75 -0,56% EUR/RUB ₽90,37 -0,29% EUR/USD $1,21 +0,29%
Политика ,  
0 

Кремль заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали базу в Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос о российской военной базе на территории Белорусии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Переговоры президентов России и Белорусии состоялись 22 апреля, они продолжались чуть менее четырех часов.

Политики обсуждали экономическое взаимодействие между странами в сферах промышленности, энергетики, медицины и высоких технологий, говорил ранее Песков.

Video

Материал дополняется

Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры военная база
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75 -0,56% EUR/RUB ₽90,37 -0,29% EUR/USD $1,21 +0,29%
Материалы по теме
Встреча Путина с Лукашенко продлилась четыре часа
Политика
Лукашенко вылетел на встречу с Путиным
Политика
Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter