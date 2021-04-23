Кремль заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали базу в Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопрос о российской военной базе на территории Белорусии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Переговоры президентов России и Белорусии состоялись 22 апреля, они продолжались чуть менее четырех часов.

Политики обсуждали экономическое взаимодействие между странами в сферах промышленности, энергетики, медицины и высоких технологий, говорил ранее Песков.

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