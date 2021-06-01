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Политика ,  
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Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

В чемодане, который президент Белоруссии Александр Лукашенко брал на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об этом заявил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает БелТА.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — сказал он. По словам Лукашенко, президенты давно обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон.

Лукашенко уточнил, что документы касались ситуации вокруг Белоруссии и России, отношений США, Европейского союза и других к Китаю. «Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — добавил он.

Ранее телеканал «Россия 1» показал кадры, на которых видно, что сначала в зал переговоров президентов вошел помощник Лукашенко и поставил на стол чемоданчик с надписью «президент Белоруссии». «Поставь, я документы возьму там, Владимиру Владимировичу специально», — сказал Лукашенко.

На встрече с Путиным белорусский президент сказал, что «захватил некоторые документы», касающиеся вынужденной посадки в Минске самолета рейса Афины — Вильнюс, и покажет их, чтобы прояснить ситуацию.

Лукашенко привез Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair
Политика
Фото:EPA / ТАСС

Встреча двух президентов состоялась в Сочи 28 мая, их переговоры длились 5 часов 15 минут. На следующий день прошла неформальная встреча Путина и Лукашенко, они совершили морскую прогулку на яхте. Президенты обсудили ситуацию с арестом и задержанием россиянки Софьи Сапеги и второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд.

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На борту экстренно севшего 23 мая в Минске самолета был экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софьей Сапегой. Их задержали и арестовали на два месяца, Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, в Белоруссии он внесен в список террористов.

Александр Лукашенко Владимир Путин чемодан
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