Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

В чемодане, который президент Белоруссии Александр Лукашенко брал на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Об этом заявил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает БелТА.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — сказал он. По словам Лукашенко, президенты давно обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон.

Лукашенко уточнил, что документы касались ситуации вокруг Белоруссии и России, отношений США, Европейского союза и других к Китаю. «Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — добавил он.

Ранее телеканал «Россия 1» показал кадры, на которых видно, что сначала в зал переговоров президентов вошел помощник Лукашенко и поставил на стол чемоданчик с надписью «президент Белоруссии». «Поставь, я документы возьму там, Владимиру Владимировичу специально», — сказал Лукашенко.

На встрече с Путиным белорусский президент сказал, что «захватил некоторые документы», касающиеся вынужденной посадки в Минске самолета рейса Афины — Вильнюс, и покажет их, чтобы прояснить ситуацию.