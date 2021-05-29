Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Ученые оценили «доказательства» искусственного происхождения COVID-19 Общество, 23:11 «Челси» открыл счет в финале Лиги чемпионов Спорт, 23:11 В Ливии на военном параде разбился истребитель Общество, 22:57 Фанаты сопроводили свистом акцию поддержки чернокожих в финале ЛЧ Спорт, 22:43 В Сочи возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой Общество, 22:33 Путин и Лукашенко покатались на яхте. Видео Политика, 22:11 Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 22:03 «Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн Спорт, 22:00 «Белавиа» начнет развивать рейсы в СНГ на фоне запретов Евросоюза Политика, 21:51 Пассажир погиб в результате драки с таксистом в Москве Общество, 21:41 Рекордсмен НБА умер в возрасте 64 лет Спорт, 21:24 FT сообщила о рекордном спросе на суперъяхты в пандемию Бизнес, 21:21 Владельцу помещений не раз горевшего особняка предъявили обвинение Общество, 21:19 Как Россия вышла в единоличные лидеры группы на хоккейном ЧМ. Главное Спорт, 21:16
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Путин и Лукашенко покатались на яхте. Видео

Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА
Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА
Video

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку на яхте, сообщается на сайте Кремля.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, глава государства встретил коллегу и его сына Николая на пирсе. Они поприветствовали друг друга, главы государств обнялись. С сыном Лукашенко Путин поздоровался за руку.

После этого все трое поднялись на борт и сели за накрытый стол. За столом президенты побеседовали и перешли на палубу, где продолжили разговор. Во время беседы за бортом проплыли дельфины.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко еще вчера решили, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга». Он отметил, что коллега Путина «неоднократно оставался с ночевкой» в России. По его словам, любой гражданин Белоруссии может чувствовать себя в России, как дома, цитирует Пескова ТАСС.

Путин обсудил с Лукашенко задержанную россиянку и транш на $500 млн
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Путин накануне принимал Лукашенко в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Белорусский президент прибыл в Россию с рабочим визитом. Главы России и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией, а также затронули инцидент с самолетом Ryanair.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Второй день визита Лукашенко прошел в неформальной обстановке.

Владимир Путин Александр Лукашенко яхта визит
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Переговоры Путина и Лукашенко продлились больше пяти часов
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair словами «всплеск эмоций»
Политика
Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter