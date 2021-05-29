Путин и Лукашенко покатались на яхте. Видео

Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку на яхте, сообщается на сайте Кремля.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, глава государства встретил коллегу и его сына Николая на пирсе. Они поприветствовали друг друга, главы государств обнялись. С сыном Лукашенко Путин поздоровался за руку.

После этого все трое поднялись на борт и сели за накрытый стол. За столом президенты побеседовали и перешли на палубу, где продолжили разговор. Во время беседы за бортом проплыли дельфины.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко еще вчера решили, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга». Он отметил, что коллега Путина «неоднократно оставался с ночевкой» в России. По его словам, любой гражданин Белоруссии может чувствовать себя в России, как дома, цитирует Пескова ТАСС.