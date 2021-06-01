Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи

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У России и США схожие позиции в вопросах проектной деятельности в лесном секторе землепользования и в области атомной энергетики, эти темы будут обсуждаться на переговорах президентов двух стран. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев в интервью «РИА Новости».

«У нас схожая позиция с американцами по вопросам проектной деятельности в лесном секторе землепользования», — отметил Эдельгериев. Советник президента добавил, что у стран схожие инициативы по мирному атому и его использованию в энергетике.

По словам Эдельгериева, по этим вопросам готовятся документы к переговорам Путина и президента США Джо Байдена.

Встреча Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию и региональные конфликты, указывали в Кремле.