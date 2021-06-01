Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 31 мая, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 31 мая, 14:34
В «Спартаке» отреагировали на сообщения об интересе «Вест Хэма» к Кралу Спорт, 12:28 Дело против экс-главы «Открытой России» возбудили из-за репоста в соцсети Политика, 12:25 Maer стал лауреатом VIII премии «Спорт и Россия-2021» Пресс-релиз, 12:24 Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи Политика, 12:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня Общество, 12:09 В ОП объяснили, почему предложили назвать выплаты отцовским капиталом Общество, 12:06 «Яндекс» запустил цифровой сервис аренды жилья Недвижимость, 12:01 Костин ответил на вопрос о жадности бизнеса цитатой Маркса Экономика, 12:00 Враг внутри: как неявные конфликты интересов разрушают корпорации Pro, 11:55 Туроператоры оценили возобновление полетов из России в восемь стран Бизнес, 11:46 Глава «Уфы» подал в отставку из-за откровенной фотосессии Спорт, 11:46 На что ориентироваться при выборе объекта недвижимости для инвестиций Партнерский материал, 11:45 Госдума приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам Общество, 11:44 Росреестр зарегистрировал первую электронную нотариальную сделку с жильем Недвижимость, 11:43
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

У России и США схожие позиции в вопросах проектной деятельности в лесном секторе землепользования и в области атомной энергетики, эти темы будут обсуждаться на переговорах президентов двух стран. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев в интервью «РИА Новости».

«У нас схожая позиция с американцами по вопросам проектной деятельности в лесном секторе землепользования», — отметил Эдельгериев. Советник президента добавил, что у стран схожие инициативы по мирному атому и его использованию в энергетике.

По словам Эдельгериева, по этим вопросам готовятся документы к переговорам Путина и президента США Джо Байдена.

Кремль ответил на сообщения о месте встречи Путина и Байдена
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

Встреча Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию и региональные конфликты, указывали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве не ждут от этого саммита «новой перезагрузки» отношений. По его словам, Путин и Байден смогут обменяться мнениями, но «ожидать, что в ходе одной встречи удастся выйти на понимание, было бы неверным». А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Вашингтон ожидает «сложного разговора» во время саммита из-за конфронтации в тех сферах, где у стран есть разногласия.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В конце марта президент США Джо Байден пригласил президента России и лидеров более 40 стран на саммит по вопросам изменения климата. Владимир Путин согласился на участие в мероприятии и в хоже выступления призвал все страны подключиться к совместным научным исследованиям, инвестировать в практически значимые климатические проекты, заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.

Путин также отметил, что за последний 31 год России удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем другим странам.

Владимир Путин Джо Байден саммит климат Экология атомная энергетика
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Советник Путина назвал сроки перехода россиян на электромобили
Общество
Кремль ответил на сообщения о месте встречи Путина и Байдена
Политика
Путин призвал все страны подключиться к проектам по климату
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter