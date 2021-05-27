Песков ответил на сообщения о месте встречи Путина и Байдена

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в любом отеле или любом здании, договоренностей с американской стороны пока нет, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он может пройти в любом отеле или любом здании», — сказал Песков. По словам пресс-секретаря, договоренностей с американской стороны на этот счет пока не было. «Можно перечислять все гостиницы в Женеве», — добавил пресс-секретарь.

Ранее швейцарское издание Le Temps сообщало, что встреча президентов пройдет в женевском отеле InterContinental, где в 1985 году прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.

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