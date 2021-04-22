Путин призвал все страны подключиться к проектам по климату

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Президент России Владимир Путин призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата. Об этом он заявил во время выступления на климатическом саммите, передает Кремль.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», — сказал президент.

По словам Путина, за последний 31 год России удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем другим странам. «Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т», — уточнил он.