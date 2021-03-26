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Первые 100 дней Байдена ,  
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СМИ сообщили о приглашении Путина Байденом на переговоры по климату

В саммите, который запланирован на 22–23 апреля, примут участие более 40 стран. Приглашение посланы Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее в марте Китай и США договорились о совместной борьбе с климатическими изменениями
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Global Look Press)

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает AP со ссылкой на источники в администрации американского главы государства.

По предварительной информации, саммит должен пройти 22–23 апреля. На него приедут лидеры более чем 40 стран, наиболее пострадавших от глобального изменения климата.

Источники агентства отметили, что это будут первые крупные переговоры по климату новой администрации президента. Саммит будет приурочен к предстоящему заявлению властей о модернизации экономики США в целях снижения выбросов в атмосферу.

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AP пишет, что Байден намеренно пригласил на переговоры не только своих международных партнеров. «Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы вести переговоры об этом на высоком уровне», — отметил источник издания.

Предшественник Байдена, экс-президент Дональд Трамп, был скептически настроен к утверждениям, что вызванные антропогенным влиянием глобальные изменения климата приводят к более частым и серьезным природным катаклизмам: наводнениям, засухам, ураганам.

Одним из первых решений Трампа на посту президента стал выход из Парижского соглашения по климату 2015 года о снижении углеродных выбросов. У Байдена возвращение к климатической повестке было одним из ключевых пунктов предвыборной программы.

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Фото:АГН «Москва»

Через несколько часов после своей инаугурации 21 января Байден отменил ряд указов Трампа, в том числе подписал документ, возвращающий Соединенные Штаты в Парижское соглашение. Он вступил в действие через месяц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил решение Белого дома. «Я тепло приветствую шаги президента Байдена по повторному вступлению в Парижское соглашение об изменении климата», — заявил генсек.

В марте 2021 года стало известно, что по итогам переговоров в американском Анкоридже США и КНР договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Владимир Путин Си Цзиньпин Джо Байден климат переговоры
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