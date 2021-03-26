СМИ сообщили о приглашении Путина Байденом на переговоры по климату

В саммите, который запланирован на 22–23 апреля, примут участие более 40 стран. Приглашение посланы Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее в марте Китай и США договорились о совместной борьбе с климатическими изменениями

Джо Байден (Фото: Global Look Press)

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает AP со ссылкой на источники в администрации американского главы государства.

По предварительной информации, саммит должен пройти 22–23 апреля. На него приедут лидеры более чем 40 стран, наиболее пострадавших от глобального изменения климата.

Источники агентства отметили, что это будут первые крупные переговоры по климату новой администрации президента. Саммит будет приурочен к предстоящему заявлению властей о модернизации экономики США в целях снижения выбросов в атмосферу.

AP пишет, что Байден намеренно пригласил на переговоры не только своих международных партнеров. «Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы вести переговоры об этом на высоком уровне», — отметил источник издания.