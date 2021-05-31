Адвокат сообщил, что его в Белоруссии почти месяц не пускают к россиянину

Егор Дудников (Фото: viasna96 / Telegram)

СК Белоруссии не допустил адвоката и консула из России к задержанному 5 мая россиянину Егору Дудникову, которого подозревают в организации митингов в республике. Об этом РБК рассказал его адвокат Антон Гашинский.

«За почти месяц, прошедший с задержания в Белоруссии россиянина Егора Дудникова, Следственный комитет страны не пустил к нему ни консула, ни адвоката», — сказал он и добавил, что при этом консульский доступ был запрошен.

В посольстве России в Белоруссии РБК рассказали, что продолжают устанавливать обстоятельства задержания российского гражданина, а также оказывают посильную помощь в данной ситуации. «Сейчас консул ожидает, когда ему разрешат посетить задержанного», — добавили там.

Ранее правозащитная организация «Весна» сообщила, что 5 мая в Минске задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова по подозрению в организации митингов. Так, молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. «Весна» отмечает, что Дудникова также задерживали и в октябре 2020-го.



Мать арестованного заявила, что он переехал в Минск из-за девушки. В Белоруссии занимался озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов. «Не думала, что наличие микрофона может быть основанием для задержания», — уточнила она.