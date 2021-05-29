Правозащитники сообщили о задержанном в Минске россиянине

Егор Дудников (Фото: egdudnikov / VK)

В Минске 5 мая задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова по подозрению в организации митингов в Белоруссии. Об этом сообщили в правозащитной организации «Весна» со ссылкой на мать Дудникова.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По словам правозащитников, к Дудникову уже две недели не пускают адвокатов.

Мать задержанного рассказала, что он переехал в Минск из-за девушки. В Белоруссии занимался озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов.

«Не думала, что наличие микрофона может быть основанием для задержания», — сказала мать Дудникова.