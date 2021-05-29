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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о задержанном в Минске россиянине

Егор Дудников
Егор Дудников (Фото: egdudnikov / VK)

В Минске 5 мая задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова по подозрению в организации митингов в Белоруссии. Об этом сообщили в правозащитной организации «Весна» со ссылкой на мать Дудникова.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. По словам правозащитников, к Дудникову уже две недели не пускают адвокатов.

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Мать задержанного рассказала, что он переехал в Минск из-за девушки. В Белоруссии занимался озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов.

«Не думала, что наличие микрофона может быть основанием для задержания», — сказала мать Дудникова.

Дудников был задержан 5 мая в съемной квартире, там прошел обыск. «Весна» отмечает, что Дудникова задерживали и в октябре 2020-го. По словам матери, тогда он вступился за «ребенка». Молодому человеку удалось избежать ареста «так как, когда его стали бить [сотрудники], ему стало плохо с сердцем», и он попал в больницу.

РБК обратился за комментарием в КГБ Белоруссии, посольство России в Белоруссии.

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Адвокат посетил россиянку Сапегу на шестой день после задержания в Минске
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Софья Сапега

Также в СИЗО на Окрестина в Минске находится гражданка России Софья Сапега. 23 мая ее сняли с рейса и задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолет Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске и-за сообщения о бомбе. Против Протасевича в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, он также внесен в список террористов.

Российский консул смог навестить гражданку России спустя четыре дня. Накануне ее впервые посетил адвокат.

Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений по нескольким статьям УК Белоруссии, сообщал МИД России, не уточнив, о каких статьях идет речь. Уже после ареста в провластном белорусском Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, на котором Сапега говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел.

Белоруссия КГБ Белоруссии правозащитники «Весна»
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