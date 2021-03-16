Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
Бывшего главу ЛНР заочно приговорили на Украине к пожизненному сроку Политика, 21:00 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 20:32 Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca Бизнес, 20:25 Осужденный тренер назвал игроков «Реала» и «Зенита» своими соучастниками Спорт, 20:22 В Белоруссии введут биометрические паспорта Общество, 20:17 Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов Общество, 20:12 УФСИН Москвы организовало проверку после беспорядков в СИЗО «Водник» Общество, 20:02 ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате Общество, 19:51 В Самаре 11-летний школьник ранил сверстника ножом Общество, 19:37 СМИ узнали об отсутствии обвиненного в допинге игрока в заявке «Ростова» Спорт, 19:33 Тысячи процентов прибыли. Как биткоин взлетал и падал в 2020-2021 гг. Крипто, 19:33 «Шаг назад». Почему в США не будут запрещать инвестировать в криптовалюту Крипто, 19:26 Роскомнадзор пригрозил замедлить новые соцсети Общество, 19:18 Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам Технологии и медиа, 19:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет 2–5 июня в очном формате в выставочном центре «Экспофорум». Об этом заявил журналистам представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«ПМЭФ-2021 состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий», — отметил он.

В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ПМЭФ, который должен был пройти 3–6 июня, был отменен наравне с другими крупными мероприятиями.

Выступающий оргкомитетом ПМЭФ фонд Росконгресс в марте заявил, что в этом году форум проведут. В фонде пояснили, что решение принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».

Андрей Белоусов ПМЭФ Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате
Финансы
Песков сообщил о планах Путина участвовать в ПМЭФ
Политика
ПМЭФ решили провести после данных о «постпандемийном переломе»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter