ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет 2–5 июня в очном формате в выставочном центре «Экспофорум». Об этом заявил журналистам представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«ПМЭФ-2021 состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий», — отметил он.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ПМЭФ, который должен был пройти 3–6 июня, был отменен наравне с другими крупными мероприятиями.

Выступающий оргкомитетом ПМЭФ фонд Росконгресс в марте заявил, что в этом году форум проведут. В фонде пояснили, что решение принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».