В Смольном рассказали об условии допуска на ПМЭФ в 2021 году

В прошлом году Петербургский международный экономический форум отменили из-за эпидемии. В этом году его решили провести очно, но возможно, потребуют от участников предъявить отрицательные результаты теста на COVID

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К участию в Петербургском международном экономическом форуме 2021 года, который запланирован на 2–5 июня, возможно, будут допускать при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко после заседания оргкомитета форума.

«Вероятнее всего, [требованием к участникам] будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал собеседник издания. Вопрос о признании сертификатов вакцинации не обсуждался. Но точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора, уточнил он.

Москаленко также уточнил, что точное число участников мероприятия организаторы еще не обсуждали. «Процедура приезда и участия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер будет синхронизирована с ситуацией, которая на тот момент будет в городе», — пояснил он.

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Механизм допуска иностранных участников прорабатывают МИД, Роспотребнадзор и другие федеральные службы, добавил чиновник. РБК направил запрос в пресс-службу «Росконгресса».