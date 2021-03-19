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В Смольном рассказали об условии допуска на ПМЭФ в 2021 году

В прошлом году Петербургский международный экономический форум отменили из-за эпидемии. В этом году его решили провести очно, но возможно, потребуют от участников предъявить отрицательные результаты теста на COVID
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К участию в Петербургском международном экономическом форуме 2021 года, который запланирован на 2–5 июня, возможно, будут допускать при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал глава комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Валерий Москаленко после заседания оргкомитета форума.

«Вероятнее всего, [требованием к участникам] будет наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте, также будет предусмотрена возможность экспресс-тестирования на момент регистрации», — сказал собеседник издания. Вопрос о признании сертификатов вакцинации не обсуждался. Но точные критерии допуска гостей будут известны после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора, уточнил он.

Москаленко также уточнил, что точное число участников мероприятия организаторы еще не обсуждали. «Процедура приезда и участия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер будет синхронизирована с ситуацией, которая на тот момент будет в городе», — пояснил он.

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Механизм допуска иностранных участников прорабатывают МИД, Роспотребнадзор и другие федеральные службы, добавил чиновник. РБК направил запрос в пресс-службу «Росконгресса».

ПМЭФ-2021 пройдет в очном формате
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В прошлом году форум был перенесен из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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16 марта 2021 года представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что ПМЭФ-2021 пройдет 2–5 июня в очном формате в выставочном центре «Экспофорум».

В фонде «Росконгресс», который выступает организатором форума, пояснили, что решение принято на основе мнения экспертов. Они считают, что мир находится «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как ожидается, лично приедет на ПМЭФ.

Автор
Владислав Гордеев
ПМЭФ коронавирус тесты анализы
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