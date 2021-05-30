Путин встретится с Курцем на ПМЭФ и запустит завод «Аурус»

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями мировых СМИ. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Форум в этом году пройдет 2–5 июня.

Также ожидается встреча президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые тоже примут участие в форуме.

В ходе ПМЭФ президент пообщается с представителями бизнеса и инвесторами.

Кроме того, на следующей неделе Путин примет участие в запуске автомобильного завода «Аурус» и встретится с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.