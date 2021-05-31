Глава Альфа-банка оценил результаты рекламной кампании с Моргенштерном

Владимир Верхошинский (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказал о бизнес-результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, было оформлено 162 тыс. цифровых карт, а средний возраст новых клиентов составил 19 лет. Он подчеркнул, что в течение двух-пяти лет работать с такими клиентами будет еще выгоднее.

Верхошинский добавил, что сотрудникам HR стало проще привлекать новых талантов в Альфа-банк благодаря YouTube-сериалу с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри.

«Вдумайтесь, миллионы молодых людей посмотрели, как работается в банке, увидели классный офис, «побывали» в нашем корпоративном фитнес-клубе, «приняли участие» в совещаниях и демо», — отметил он.