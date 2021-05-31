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Финансы ,  
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Глава Альфа-банка оценил результаты рекламной кампании с Моргенштерном

Владимир Верхошинский
Владимир Верхошинский (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказал о бизнес-результатах рекламной кампании с рэпером Моргенштерном в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, было оформлено 162 тыс. цифровых карт, а средний возраст новых клиентов составил 19 лет. Он подчеркнул, что в течение двух-пяти лет работать с такими клиентами будет еще выгоднее.

Верхошинский добавил, что сотрудникам HR стало проще привлекать новых талантов в Альфа-банк благодаря YouTube-сериалу с Моргенштерном, где показана работа банка изнутри.

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«Вдумайтесь, миллионы молодых людей посмотрели, как работается в банке, увидели классный офис, «побывали» в нашем корпоративном фитнес-клубе, «приняли участие» в совещаниях и демо», — отметил он.

Ранее на канале Моргенштерна в YouTube было опубликовано несколько видеороликов, где артист показывал работу кредитной организации изнутри и предлагал оформить бесплатную карту банка с кешбэком.

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В марте Альфа-банк сообщил о найме Моргенштерна на работу. Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов рассказал, что специально под него была создана должность директора по работе с молодежью. Ему поставили конкретную цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

Однако в апреле, после появления информации о возбуждении против Моргенштерна административного дела за пропаганду наркотиков, Альфа-банк заявил, что новость о том, что он является сотрудником банка, — это не более чем рекламный ход.

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Моргенштерн (Алишер Валеев)

Также Моргенштерн в конце 2020 года разместил ролик «Клип за 10 лямов». В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла образ сотрудниц Альфа-банка, созданный в ролике, «вызывающим и непристойным». Также у антимонопольного ведомства вызвало вопросы появление в ролике рэпера «с бутылкой алкогольного напитка в руках» и использование в ролике эпитета «лучший банк страны».

Video

В конце апреля ФАС признала клип нарушающим закон о рекламе. Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов назвал «Клип за 10 лямов» собственным контентом Моргенштерна, а не рекламой банка.

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