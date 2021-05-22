В Думе заявили о новой проверке прокуратурой клипа Моргенштерна

Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы установить, нет ли в нем оскорбления чувств верующих. Об этом сообщил РБК глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Надо бы парню извиниться, и ему станет легче после этого», — заявил депутат.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы и обратился за комментарием к представителям Моргенштерна и DJ Smash.

Сейчас против рэпера заведено административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Певцу грозит штраф до 1 млн руб.