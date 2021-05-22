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Общество ,  
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В Думе заявили о новой проверке прокуратурой клипа Моргенштерна

Моргенштерн (Алишер Валеев)
Моргенштерн (Алишер Валеев) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы установить, нет ли в нем оскорбления чувств верующих. Об этом сообщил РБК глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Надо бы парню извиниться, и ему станет легче после этого», — заявил депутат.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы и обратился за комментарием к представителям Моргенштерна и DJ Smash.

Дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна поступило в суд
Общество
Алишер Валеев (Моргенштерн)

Сейчас против рэпера заведено административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Певцу грозит штраф до 1 млн руб.

В апреле экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить текст песни Моргенштерна «Розовое вино 2» на пропаганду наркотиков и порнографии среди детей. О том же после Носова просила Лига безопасного интернета, она также заявила о незаконной пропаганде в композиции Family.

Адвокат сообщил результаты экспертизы песен Моргенштерна
Общество
Алишер Валеев (Моргенштерн)

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Директор «Лиги» Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, 20 мая отметила, что психолого-лингвистическая экспертиза ГБУ «Московский исследовательский центр» выявила в клипах артиста демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

Адвокат Моргенштерна пояснил РБК, что всего в рамках дела провели четыре экспертизы. «Первая — установила наличие [пропаганды наркотиков в текстах песен], вторая установила отсутствие, третья установила наличие и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие», — указал он.

новости Моргенштерн прокуратура
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