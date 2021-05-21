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Дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна поступило в суд

Алишер Валеев (Моргенштерн)
Алишер Валеев (Моргенштерн) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Административное дело о пропаганде наркотических средств в двух песнях рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Дело к нам поступило, оно регистрируется, дата судебного заседания по нему пока не назначено», — пояснили в пресс-службе.

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил РБК, что о получении дела судом защите известно только из СМИ, а антинаркотическое подразделение, которое занимается расследованием, «по каким-то причинам» их не уведомило.

«Мы вчера еще заявили ряд ходатайств, нам на них никто не ответил, а сегодня мы уже читаем в СМИ, что дело направлено в суд», — сказал он.

По словам Жорина, Моргенштерн сам желает участвовать в заседании суда, чтобы «увидеть реакцию суда на его нетленные хиты», которые будут рассматриваться в ходе разбирательства.

По мнению адвоката исполнителя, протокол, который направлен в суд, не содержит непосредственных доказательств вины Моргенштерна, поскольку наказание должно касаться не того, кто спел песню, а того, кто ее разместил. Он добавил, что антинаркотическое подразделение направило запрос в Google, чтобы узнать, кто является администратором канала, где были размещены видеоклипы, но там им не дали информацию.

Адвокат сообщил результаты экспертизы песен Моргенштерна
Общество
Алишер Валеев (Моргенштерн)

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В марте экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить творчество Моргенштерна. Он указывал, что текст песни «Розовое вино 2» пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна «Розовое вино 2» и Family на пропаганду наркотиков также просила Лига безопасного интернета.

17 апреля стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков по ч. 1 ст. 6.13 КоАП России. Так, наказание по данной статье предусматривает штраф для физических лиц до 50 тыс. руб. и для юридических до 1 млн руб., с конфискацией рекламной продукции и оборудования.

20 мая директор «Лиги» Екатерина Мизулина говорила, что психолого-лингвистическая экспертиза ГБУ «Московский исследовательский центр» выявила в клипах артиста демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

Адвокат певца, в свою очередь, предоставил РБК результаты последней проведенной экспертизы, в которых не выявили пропаганду наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и Family. «Всего в рамках дела проводилось четыре экспертизы: первая — установила наличие, вторая установила отсутствие, третья установила наличие и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие», — сказал Жорин.

адвокат суд певец пропаганда наркотиков новости
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