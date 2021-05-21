Дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна поступило в суд

По мнению адвоката исполнителя, протокол, который направлен в суд, не содержит непосредственных доказательств вины Моргенштерна, поскольку наказание должно касаться не того, кто спел песню, а того, кто ее разместил. Он добавил, что антинаркотическое подразделение направило запрос в Google, чтобы узнать, кто является администратором канала, где были размещены видеоклипы, но там им не дали информацию.
В марте экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить творчество Моргенштерна. Он указывал, что текст песни «Розовое вино 2» пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна «Розовое вино 2» и Family на пропаганду наркотиков также просила Лига безопасного интернета.
17 апреля стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков по ч. 1 ст. 6.13 КоАП России. Так, наказание по данной статье предусматривает штраф для физических лиц до 50 тыс. руб. и для юридических до 1 млн руб., с конфискацией рекламной продукции и оборудования.
20 мая директор «Лиги» Екатерина Мизулина говорила, что психолого-лингвистическая экспертиза ГБУ «Московский исследовательский центр» выявила в клипах артиста демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.
Адвокат певца, в свою очередь, предоставил РБК результаты последней проведенной экспертизы, в которых не выявили пропаганду наркотиков в песнях «Розовое вино 2» и Family. «Всего в рамках дела проводилось четыре экспертизы: первая — установила наличие, вторая установила отсутствие, третья установила наличие и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие», — сказал Жорин.