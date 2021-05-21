Дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна поступило в суд

Алишер Валеев (Моргенштерн) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Административное дело о пропаганде наркотических средств в двух песнях рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Дело к нам поступило, оно регистрируется, дата судебного заседания по нему пока не назначено», — пояснили в пресс-службе.

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил РБК, что о получении дела судом защите известно только из СМИ, а антинаркотическое подразделение, которое занимается расследованием, «по каким-то причинам» их не уведомило.

«Мы вчера еще заявили ряд ходатайств, нам на них никто не ответил, а сегодня мы уже читаем в СМИ, что дело направлено в суд», — сказал он.

По словам Жорина, Моргенштерн сам желает участвовать в заседании суда, чтобы «увидеть реакцию суда на его нетленные хиты», которые будут рассматриваться в ходе разбирательства.