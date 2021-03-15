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Финансы ,  
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Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

Рэпер стал директором по работе с молодежью, эту должность сделали специально для Моргенштерна. В Альфа-банке заявили, что учтут реакцию ФАС, которая завела дело из-за ролика про банк с участием исполнителя
Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн (Фото: Предоставлено Альфа-банком)

Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодежью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка
Финансы
&laquo;Клип за 10 лямов&raquo;

По словам Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. В Альфа-банке отметили, что его первый клип для организации помог привлечь около 25 тыс. клиентов. Гиязов назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом» страны, но одновременно и самым креативным. В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.

Службе не понравился образ сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». «Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — заявила ФАС.

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Кроме того, ее внимание привлекла сцена, где Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал. ФАС посчитала, что подобное унижает женщин.

Ведомство обязало представителей музыканта и Альфа-банка дать письменные объяснения. В банке заявили РБК, что не считают клип рекламой.

Моргенштерну 23 года, прежде чем заняться рэпом, он вел блог на YouTube. Сейчас на его канале более 9,2 млн подписчиков. Ролик «Клип за 10 лямов», вызвавший негативную реакцию ФАС, вышел 27 ноября прошлого года и набрал более 20 млн просмотров.

Авторы
Анна Громова, Евгения Чернышова
рэпер Моргенштерн Альфа-банк
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