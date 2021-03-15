Альфа-банк нанял на работу Моргенштерна

Рэпер стал директором по работе с молодежью, эту должность сделали специально для Моргенштерна. В Альфа-банке заявили, что учтут реакцию ФАС, которая завела дело из-за ролика про банк с участием исполнителя

Алишер Моргенштерн (Фото: Предоставлено Альфа-банком)

Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодежью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

По словам Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. В Альфа-банке отметили, что его первый клип для организации помог привлечь около 25 тыс. клиентов. Гиязов назвал рэпера «самым неоднозначным маркетологом» страны, но одновременно и самым креативным. В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.