ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка

Ведомство сочло созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка «вызывающим и непристойным», отметив, что тот «противоречит реальному образу сотрудников»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштента под названием «Клип за 10 лямов». В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».

Ведомство, в частности, сочло «вызывающим и непристойным» созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка, так как девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».

«Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — отмечается в опубликованном ФАС определении.

Отдельно упомянута в документа сцена из ролика, в которой Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал.

«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — указывает ФАС.