Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком» Спорт, 16:15 Пашинян приказал военным «заниматься своими делами» Политика, 16:10 Пашинян возложил на граждан решение вопроса о его уходе Политика, 16:08 В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за размещение контента Общество, 16:05 «Спартак» попросил РФС оценить работу судьи на матче с «Динамо» Спорт, 16:04 Как правильно менять логистические процессы — инструкция от «Яндекса» Pro, 16:01 ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка Финансы, 15:57 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 15:56 В Башкирии задержали вице-премьера и министра ЖКХ региона Бориса Беляева Общество, 15:50 ЦБ выявил манипулирование акциями «Газпрома», Сбербанка и «Башнефти» Финансы, 15:50 Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна Политика, 15:50 Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера Политика, 15:50 Минэк ответил на предупреждение о рисках закрытия 10% компаний Экономика, 15:39 В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 15:34
Финансы ,  
0 

ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка

Ведомство сочло созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка «вызывающим и непристойным», отметив, что тот «противоречит реальному образу сотрудников»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштента под названием «Клип за 10 лямов». В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».

Ведомство, в частности, сочло «вызывающим и непристойным» созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка, так как девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».

«Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — отмечается в опубликованном ФАС определении.

Отдельно упомянута в документа сцена из ролика, в которой Моргенштерн проводит выданной ему банковской картой между грудей одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж через терминал.

«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — указывает ФАС.

Такое поведение рэпера, равно как и демонстрацию тем среднего пальца зрителям, в ФАС считают нарушением нормы закона, запрещающей использование в рекламе «непристойных и оскорбительных образов».

В качестве возможных нарушений закона в определении ФАС упоминаются также:

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом
  • распитие рэпером в ролике алкоголя — «входит в офис АО «Альфа-банк» [...], употребляя на ходу из горла бутылки алкогольную продукцию» — тогда как закон запрещает демонстрацию в рекламе такого потребления (п. 3 ч. 5 ст. 5 закона «О рекламе»);
  • обращение Моргенштерна к несовершеннолетним с советом попросить родителей завести им карту, что запрещено п. 2 ст. 6 ФЗ «О рекламе»;
  • использование в ролике эпитета «лучший банк страны», в отсутствие критериев по которым сделан такой вывод, а также указания организационно-правовой формы оказывающего банковские услуги лица.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), за нарушение требований закона «О рекламе» на рекламодателя может быть наложен штраф в размере 100–500 тыс. руб.

В Альфа-банке заявили РБК, что не считают клип Моргенштерна, размещенный на своем канале в сети YouTube, рекламой.

«Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения», — пояснил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов. (Однако фразу «Алишер Тагирович, добро пожаловать в лучший банк нашей страны, в «Альфа-банк» в ролике произносит не Моргенштерн, а «представитель» банка). Гиязов также отметил, что употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет. (Что именно пьет из бутылки в начале ролика рэпер, непонятно).

«Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон «О рекламе», будем оспаривать в обычном порядке», — добавил представитель банка.

Гиязов также отметил, что с точки зрения бизнеса проект с Моргенштерном показал высокую эффективность. «Мы получили более 25 тыс. заявок от новых клиентов, при этом старые клиенты от нас не ушли, несмотря на некоторые комментарии в соцсетях», — пояснил он.

РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна.

С момента публикации на YouTube «Клип за 10 лямов» собрал более 20 млн просмотров, 630 тыс. лайков и 129 тыс. дизлайков.

Авторы
Евгений Калюков, Евгения Чернышова
При участии
Роман Кирьянов
Альфа-Банк Федеральная антимонопольная служба реклама
Материалы по теме
В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС
Технологии и медиа
Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда»
Общество
ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter