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«Почта России» проведет новый эксперимент по использованию дронов

Фото: Андрей Огородник / ТАСС
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

«Почта России» намерена запустить эксперимент по использованию тяжелых дронов в четырех регионах России. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

Глава «Почты России» — РБК: «Мы себя задешево продавать не будем»
Бизнес
Максим Акимов

Ранее компания уже проводила пилотные запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, осенью прошлого года их планировали тестировать в местах с плохой связью, болотами, сильным ветром и разными температурами. Как пояснил Акимов, теперь будет проводиться «более длительный эксперимент уже на просто промышленной основе». Как и в прошлом году, в тестах планируют использовать не конвертопланы, квадрокоптеры или другие устройства, доступные обычным пользователям, а тяжелую технику с дальностью полета от 300 до 400 км, грузоподъемностью от 50 до 150 кг полезной нагрузки, способную работать там, где кроме прямого радиоканала нет никакого интернета. Детали в компании не раскрыли.

«Для нас это очень нужная и экономически оправданная вещь. Это не способ подмигнуть правительству, поиграть в инновационные игры. Мы видим в модели, что при масштабировании в течение какого-то количества лет мы окупим наши инвестиции в сервис нашего партнера или партнеров», — заявил Максим Акимов. Он отметил, что пока компания не приняла окончательного решения о том, будет ли самостоятельно развивать флот беспилотников или будет работать по логистической модели, то есть «покупать» время использования устройств у партнера, который будет ими владеть. При этом Акимов считает, что когда-нибудь легкий дрон заменит почтальона. «Потому что если представить, что человек карабкается в горы, идет пешком в непереносимых условиях в 40 градусов мороза, то вы меняете представление, понимаете, что даже 5 км — это подвиг. Это подвиг, который ежедневно делают эти люди. А там не 5 км, там и 30, и 50», — пояснил глава «Почты России».

По его словам, компания также тестирует роботов «Яндекса» для доставки грузов. «Там много вопросов с точки зрения работы в городской среде, работы с препятствиями, в зимних условиях, но это тоже правильная история. Посмотрим на итоги тестирования, примем решение. Будем это обсуждать на Петербургском [международном экономическом] форуме», — отметил Акимов.

«Яндекс» начал тестировать «Яндекс.Ровер» — робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов, в конце 2019 года. Сначала его использовали вблизи штаб-квартиры компании для доставки документов до автобуса, который перевозил их к другим офисам компании. С конца прошлого года эти роботы доставляют продукты и заказы из ресторанов в бизнес-квартал «Белая площадь» у станции метро «Белорусская» и жителям Иннополиса под Казанью, с февраля этого — еду в жилые дома на Ходынском поле в Москве.

Авторы
Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
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