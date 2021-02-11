Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду в жилые дома в Москве

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Автономный робот-курьер «Яндекс.Ровер» приступил к доставке еды в жилые дома на Ходынском поле в Москве. Об этом РБК сообщили в компании.

«Роботы подключились к доставке продуктов из «Яндекс.Лавка» на Ходынском поле и теперь вместе с курьерами развозят заказы в жилые дома в этом районе», — рассказали в компании.

До этого, с конца прошлого года, роботы уже доставляли продукты и заказы из ресторанов в бизнес-квартал «Белая площадь» у станции метро «Белорусская» и жителям Иннополиса под Казанью.

За два месяца роботы совершили больше 1,5 тыс. доставок и прошли 7 тыс. км. Благодаря полученному опыту удалось усовершенствовать конструкцию робота, отметили в компании. Проектировщики увеличили отсек для заказа, также продлили время работы без перезарядки до десяти часов.