«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

В «Яндексе» сообщили, что тестирование проводится на тротуарах вблизи штаб-квартиры компании. Робот-курьер доставляет документы от штаб-квартиры до автобуса, который перевозит их к другим офисам компании. Робот передвигается самостоятельно — оператор лишь наблюдает за ним.

Разработчики выразили надежду, что «Яндекс.Ровер» можно будет использовать в «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и других сервисах и компаниях.

Эксперты РАНХиГС сообщили в сентябре, что из-за внедрения роботов в различные сферы жизни около 20 млн россиян могут потерять работу. Под риск увольнения попали сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса (73%), работники обрабатывающих производств (60%), сельского и лесного хозяйства (58%), занятые в розничной торговле (53%), а также в добыче полезных ископаемых (51%).