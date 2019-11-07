«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
Устройство под названием «Яндекс.Ровер» представляет собой аппарат высотой около полуметра, способный передвигаться со скоростью пешехода.
«При создании «Ровера» мы использовали наши наработки в области беспилотного управления», — заявил Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе».
Он уточнил, что разработчики адаптировали существующие технологии для новых задач.