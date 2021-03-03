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Росконгресс объявил даты проведения ПМЭФ в 2021 году

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2021 году 2-5 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росконгресс.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ПМЭФ, который должен был пройти 3–6 июня, был отменен. Такое решене первый вице-премьер Андрей Белоусов тогда объяснил заботой о «защите здоровья российских граждан, гостей и участников форума».

В начале февраля 2021 года заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин выразил надежду на то, что в нынешнем году ПМЭФ удастся провести.

Материал дополняется. 

Автор
Евгений Калюков
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