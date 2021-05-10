Путин примет участие в планерном заседании ПМЭФ-2021 в очном формате

Российский президент Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Планируется очно», — сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня. В основной деловой программе форума более 100 мероприятий по четырем тематическим направлениям, которые посвящены вопросам глобальной и российской экономики, а также социальной и технологической повестке.

Ранее Песков говорил, что формат участия Путина в ПМЭФ-2021 нельзя точно определить из-за «подвижности» эпидемиологической ситуации. При этом, по словам пресс-секретаря, «представить Петербургский форум без участия главы государства невозможно».



В прошлом году из-за угрозы COVID-19 форум наравне с другими крупными экономическими событиями отменили. Выступающий оргкомитетом ПМЭФа фонд Росконгресс в марте заявил, что в этом году форум все-же проведут. Там пояснили, что решение принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».