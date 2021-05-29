Ученые оценили «доказательства» искусственного происхождения COVID-19

Доказательства как в пользу теории об искусственном происхождении коронавируса, так и в пользу теории о его естественном происхождении — косвенные, поэтому отвергнуть обе гипотезы пока нельзя. Об этом РБК рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя вышедшую 28 мая статью в британской газете Daily Mail, где приводятся «доказательства» создания COVID-19 в лаборатории.

«Ясность могла бы наступить, если бы Китай предоставил лабораторные журналы и другие материалы, дающие исчерпывающий ответ о задачах Уханьского института вирусологии. Китайская сторона не торопится с этим», — поясняет Аграновский.

По его словам, в белке шипа SARS CoV-2 есть элементы, которых нет у других родственных коронавирусов, и это используют как доказательство в пользу лабораторного выведения вируса. При этом ученый уточняет, что даже косвенные доказательства в пользу теории искусственного происхождения COVID-19 можно объяснить способностью вирусов перестраиваться и изменяться в ходе естественной эволюции при переходе от одного хозяина к другому.

О том, что для возникновения COVID-19 было бы достаточно естественного пути сказал РБК и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.