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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили «доказательства» искусственного происхождения COVID-19

Доказательства как в пользу теории об искусственном происхождении коронавируса, так и в пользу теории о его естественном происхождении — косвенные, поэтому отвергнуть обе гипотезы пока нельзя. Об этом РБК рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя вышедшую 28 мая статью в британской газете Daily Mail, где приводятся «доказательства» создания COVID-19 в лаборатории.

«Ясность могла бы наступить, если бы Китай предоставил лабораторные журналы и другие материалы, дающие исчерпывающий ответ о задачах Уханьского института вирусологии. Китайская сторона не торопится с этим», — поясняет Аграновский.

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По его словам, в белке шипа SARS CoV-2 есть элементы, которых нет у других родственных коронавирусов, и это используют как доказательство в пользу лабораторного выведения вируса. При этом ученый уточняет, что даже косвенные доказательства в пользу теории искусственного происхождения COVID-19 можно объяснить способностью вирусов перестраиваться и изменяться в ходе естественной эволюции при переходе от одного хозяина к другому.

О том, что для возникновения COVID-19 было бы достаточно естественного пути сказал РБК и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Вирусов существует огромное количество, многие из них — с востока, из юго-восточной Азии, где влажно и тепло. Там могут активно происходить различные изменения в РНК и ДНК вируса, что приводит к появлению каких-то новых возбудителей», — поясняет Малышев.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

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28 мая Daily Mail опубликовала исследование британского ученого Ангуса Далглиша и норвежца Бригера Сёренсена, которые нашли «доказательства» создания коронавируса в китайской лаборатории. Вирусологи проанализировали образцы COVID-19 и нашли «уникальные следы» того, что вирус мог возникнуть лишь в результате вмешательства человека.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

По мнению Далглиша и Сёренсена, китайские ученые пытались сделать естественный вирус более заразным, чтобы изучить его воздействие на людей. Для этого китайцы присоединили к основному вирусу, который переносили летучие мыши, новый шип.

Ранее о лабораторном происхождении COVID-19 заявляли в США. В частности, в создании вируса китайских ученых обвинял бывший президент страны Дональд Трамп, а также ряд членов Конгресса.

новости коронавирус ученые
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