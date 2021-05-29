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Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID

Фото: China Daily CDIC / Reuters
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Биргер Сёренсен в новом исследовании, которое будет опубликовано в Quarterly Reviews of Biophysics, утверждают, что COVID-19 был создан в лаборатории после чего китайские ученые выдвинули версию о происхождении вируса от летучих мышей, чтобы «замести следы», сообщает Daily Mail.

Далглиш и Сёренсен обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки пальцев» и свидетельство того, что он не имеет достоверного источника. Следовательно, как утверждают ученые, вирус мог появиться только в результате лабораторных манипуляци. По их словам, ранее они уже пытались опубликовать результаты своего исследования, но были отвергнуты научными журналами, которые были уверены в естественном происхождении вируса. Сейчас в ряде стран снова заговорили о необходимости пересмотреть версии возникновения COVID-19, указывает издание.

Исследователи обратили внимание на эксперименты, проведенные в лаборатории в Ухане в период с 2002 по 2019 год, и выяснили, что
их китайские коллеги, некоторые из которых работают совместно с американскими университетами, занимались исследованиями по изменению вируса таким образом, чтобы повысить его заразность. Авторы исследования считают, что за «основу» был взят коронавирус, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей и к нему добавлен новый «шип», в конечном итоге был получен более заразный и смертельный SARS-CoV-2. О том, что с вирусом могли проводиться манипуляции, говорит обнаруженная Далглишем и Сёренсеном цепочка из четырех аминокислот, которые имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу «плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит, и за счет этого становиться более заразным», объяснил норвежский ученый.

«Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко можно найти даже цепочки из трех [аминокислот]. А цепочка из четырех — крайне маловероятно», — отметил он.

Комментируя выводы ученых инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК отметил, что существует большое количество вирусов, в том числе из Юго-Восточной Азии с влажным и теплым климатом.

В этих условиях «могут активно происходить различные изменения в РНК и ДНК вируса, что приводит к появлению каких-то новых возбудителей», пояснил он. По мнению ученого, SARS-CoV-2 все-таки имеет естественное происхождение.

«Но есть те, кто считает, что все было создано людьми для каких-то целей. Кто-то вспоминает идею «золотого миллиарда». Но я считаю, что происхождение вируса было естественным. Во всех эпидемиях, которые были на протяжении существования человечества, всегда кто-то предполагал, что все было создано специально: чума, холера, другие заболевания», — сказал Малышев.

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NYT узнала о новых данных разведки США о происхождении COVID-19
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

В середине апреля директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала две «альтернативные версии» появления COVID-19 — контакт нулевого пациента с зараженным животным и случайная утечка вируса из лаборатории в Ухане. С Хейнс согласен и директор ЦРУ Уильям Бернс. Однако доподлинной информации о происхождении COVID-19 у спецслужб нет.

В мае в несколько конгрессменов от Республиканской партии США заявили о наличии «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения вируса. Посольство КНР в Соединенных Штатах отвергло обвинения в утечке коронавируса, заявив в свою очередь о попытке Вашингтона «разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса».

Позже американский президент Джо Байден не исключил две версии возникновения COVID-19: по данным разведки, это передача от зараженного животного и утечка из лаборатории.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Китай коронавирус утечка
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