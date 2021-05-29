Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID

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Британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Биргер Сёренсен в новом исследовании, которое будет опубликовано в Quarterly Reviews of Biophysics, утверждают, что COVID-19 был создан в лаборатории после чего китайские ученые выдвинули версию о происхождении вируса от летучих мышей, чтобы «замести следы», сообщает Daily Mail.

Далглиш и Сёренсен обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки пальцев» и свидетельство того, что он не имеет достоверного источника. Следовательно, как утверждают ученые, вирус мог появиться только в результате лабораторных манипуляци. По их словам, ранее они уже пытались опубликовать результаты своего исследования, но были отвергнуты научными журналами, которые были уверены в естественном происхождении вируса. Сейчас в ряде стран снова заговорили о необходимости пересмотреть версии возникновения COVID-19, указывает издание.

Исследователи обратили внимание на эксперименты, проведенные в лаборатории в Ухане в период с 2002 по 2019 год, и выяснили, что

их китайские коллеги, некоторые из которых работают совместно с американскими университетами, занимались исследованиями по изменению вируса таким образом, чтобы повысить его заразность. Авторы исследования считают, что за «основу» был взят коронавирус, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей и к нему добавлен новый «шип», в конечном итоге был получен более заразный и смертельный SARS-CoV-2. О том, что с вирусом могли проводиться манипуляции, говорит обнаруженная Далглишем и Сёренсеном цепочка из четырех аминокислот, которые имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу «плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит, и за счет этого становиться более заразным», объяснил норвежский ученый.

«Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко можно найти даже цепочки из трех [аминокислот]. А цепочка из четырех — крайне маловероятно», — отметил он.

Комментируя выводы ученых инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК отметил, что существует большое количество вирусов, в том числе из Юго-Восточной Азии с влажным и теплым климатом.