Facebook перестал удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Соцсеть проконсультировалась с экспертами и решила отменить свое решение удалять контент с упоминанием о том, что коронавирус был создан человеком. При этом там пообещали обновлять политику компании по мере поступления данных

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Facebook обновил свою политику относительно постов с упоминанием COVID-19 и больше не будет удалять публикации, где говорится об искусственном происхождении вируса, вызывающем болезнь. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Politico.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — пояснили в компании.

Там заверили, что продолжают работать со специалистами в области здравоохранения и регулярно обновляют свою политику по мере появления новых данных.

Facebook сообщил о том, что обновляет свою политику цензурирования постов, содержащих информацию о COVID-19 и вакцинах, и, в частности, будет удалять информацию о том, что вирус был создан человеком, в феврале. Компания тогда пояснила, что приняла такое решение после консультации с ведущими экспертами в области здравоохранения, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).