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Пандемия коронавируса ,  
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Facebook перестал удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Соцсеть проконсультировалась с экспертами и решила отменить свое решение удалять контент с упоминанием о том, что коронавирус был создан человеком. При этом там пообещали обновлять политику компании по мере поступления данных
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Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Facebook обновил свою политику относительно постов с упоминанием COVID-19 и больше не будет удалять публикации, где говорится об искусственном происхождении вируса, вызывающем болезнь. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Politico.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — пояснили в компании.

Там заверили, что продолжают работать со специалистами в области здравоохранения и регулярно обновляют свою политику по мере появления новых данных.

Facebook сообщил о том, что обновляет свою политику цензурирования постов, содержащих информацию о COVID-19 и вакцинах, и, в частности, будет удалять информацию о том, что вирус был создан человеком, в феврале. Компания тогда пояснила, что приняла такое решение после консультации с ведущими экспертами в области здравоохранения, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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После этого в конце марта ВОЗ представила свой доклад по результатам расследования, которое имело целью установить происхождение вируса. Версию с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане, где зарегистрировали первые случаи заражения, эксперты посчитали «крайне маловероятной». Наиболее перспективной они сочли версию о передаче вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

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Тем не менее обсуждение возможного искусственного происхождения вируса получило весной новое развитие. Так, члены комитета по разведке палаты представителей США 20 мая заявили о том, что существуют убедительные косвенные доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Это вызывает серьезные опасения того, что причиной пандемии могла стать утечка из лаборатории, поясняли они.

Через несколько дней The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на секретный отчет американской разведки, что по крайней мере трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года (первые сообщения о заражениях начали поступать только в декабре 2019 года). Они обращались к врачам с симптомами, похожими и на COVID-19, и на ОРВИ.

Издание пишет, что это может свидетельствовать об искусственном происхождении вируса.

В Китае опровергают искусственное происхождение вируса и называют эту версию «теорией заговора». «Не так давно некоторые люди пытались разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса. Кампания по клевете и перекладывание вины возвращаются, теория заговора о «лабораторной утечке» возрождается», — заявляли в посольстве Китая в США.
 

Автор
Мария Лисицына
Facebook коронавирус COVID-19
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