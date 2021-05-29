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Пандемия коронавируса ,  
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Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Митрополит Иларион
Митрополит Иларион (Фото: hilarion.ru)

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я подчеркиваю, что это не мнение Русской православной церкви, это мое частное мнение. Я думаю, что этот вирус (коронавирус. — РБК) имеет искусственное происхождение», — заявил митрополит.

Он добавил, что те, кто по его мнению стоят за созданием вируса, ведут активную компанию против прививок.

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<p>Патриарх Кирилл и кардинал Курт Кох</p>

Осенью митрополит Иларион призвал россиян как можно скорее прививаться от коронавируса, поскольку риски побочных эффектов и самого заболевания несопоставимы.

В марте 2020 года патриарх Кирилл утвердил санитарные нормы, которые предписано соблюдать всем священнослужителям РПЦ. При подаче причащающимся вина священнослужители должны каждый раз протирать ложечку пропитанным спиртом платком, а при раздаче просфор использовать одноразовые перчатки. Священников также попросили не давать руки для целования.

По данным рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19 на 19 мая, коронавирусом переболели 4852 сотрудников РПЦ. Из них 157 скончались.

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