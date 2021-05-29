Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении коронавируса

Митрополит Иларион (Фото: hilarion.ru)

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я подчеркиваю, что это не мнение Русской православной церкви, это мое частное мнение. Я думаю, что этот вирус (коронавирус. — РБК) имеет искусственное происхождение», — заявил митрополит.

Он добавил, что те, кто по его мнению стоят за созданием вируса, ведут активную компанию против прививок.

Осенью митрополит Иларион призвал россиян как можно скорее прививаться от коронавируса, поскольку риски побочных эффектов и самого заболевания несопоставимы.