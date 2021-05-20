Конгрессмены заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID

Республиканцы из комитете по разведке Палаты представителей США заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в их докладе, передает Fox News.

«Серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии», — отмечается в сообщении.

Как пишут республиканцы, американские дипломаты еще в 2017 году сообщали, что лаборатория в Ухане занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения необходимых протоколов безопасности. Кроме того, осенью 2019, по информации членов комитета, несколько сотрудников лаборатории болели с симптомами, похожими на последствия COVID-19. Также в публикации упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане.