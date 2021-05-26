МИД назвал сроки предъявления обвинения арестованной в Минске Сапеге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 73,47 (+0,08) Инвестиции, 13:43
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 89,94 (-0,02) Инвестиции, 13:43
Петр Фрадков принял участие в Национальной премии «Бизнес-Успех» Пресс-релиз, 18:47 Какой ВВП и цены предсказал Всемирный банк для России. Инфографика Экономика, 18:44 Сборная Германии потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:42 Полицейский на пикапе протаранил Mercedes своего начальника. Видео Авто, 18:41 Риелторы назвали средний срок ипотеки в Москве и Подмосковье Недвижимость, 18:41 Amazon купит владельца прав на фильмы о Джеймсе Бонде за $8,45 млрд Бизнес, 18:34 Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:32 Десять технологий, которые изменят электронную коммерцию Индустрия 4.0, 18:30 В России началась вакцинация домашних животных против COVID-19 Общество, 18:26 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 18:23 Путин заявил, что делать вакцинацию от COVID обязательной нельзя Политика, 18:18 МИД назвал спекуляциями обвинения в причастности к посадке борта Ryanair Политика, 18:13 Задержанные военными президент и премьер-министр Мали ушли в отставку Политика, 18:11 Генпрокуратура признала нежелательными три НПО из Германии Политика, 18:05
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Протесты в Белоруссии ,  

МИД назвал сроки предъявления обвинения арестованной в Минске Сапеге

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге должны в течение 10 дней предъявить обвинение либо отпустить ее. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на полученное постановление белорусского генпрокурора. Брифинг транслировался в Facebook.

«25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, где сообщается, что в связи с подозрением в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний, решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения, или она должна быть отпущена на свободу», — сказала Захарова.

В Кремле заявили о праве на защиту арестованной в Белоруссии россиянки
Политика
Софья Сапега

Захарова добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами россиянки, а также оказывают ей помощь.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сказали пилотам, что получили сообщение о минировании воздушного судна.

В самолете летели сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Nexta была признана экстремистским ресурсом в октябре прошлого года. В марте 2021 года экстремистами признали редакцию канала.

Белорусские силовики арестовали Протасевича и Сапегу. Россиянку на два месяца отправили в СИЗО КГБ. 25 мая провластный белорусский Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал с ней видео. Сапега на камеру призналась в том, что входит в редакцию Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Речь идет о признанном в стране экстремистским ресурсе, где публикуются личные данные о силовиках.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

Белоруссия Роман Протасевич МИД обвинение
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В посольстве сообщили о самочувствии арестованной в Минске россиянки
Политика
В Генпрокуратуре предоставят защиту задержанной в Белоруссии Софье Сапеге
Политика
КГБ Белоруссии заявил об участии Протасевича в батальоне «Азов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter