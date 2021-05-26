МИД назвал сроки предъявления обвинения арестованной в Минске Сапеге

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге должны в течение 10 дней предъявить обвинение либо отпустить ее. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на полученное постановление белорусского генпрокурора. Брифинг транслировался в Facebook.

«25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, где сообщается, что в связи с подозрением в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний, решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения, или она должна быть отпущена на свободу», — сказала Захарова.

Захарова добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами россиянки, а также оказывают ей помощь.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сказали пилотам, что получили сообщение о минировании воздушного судна.