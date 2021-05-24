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Протесты в Белоруссии ,  
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Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке

София Сапега
София Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Российские дипломаты запросили у белорусских властей консульский доступ к россиянке Софии Сапеге, которую задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, в котором находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

«Поскольку вы упомянули белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. <...> Наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал он.

Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом
Политика
Мария Захарова

Пассажирский лайнер Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о бомбе на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Сообщения о взрывном устройстве не подтвердились, однако белорусские правоохранители задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов.

К расследованию инцидента призывала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИД Чехии, Австрии, Германии и других стран.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом. «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим», — сказала она.

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МИД самолет экстренная посадка гражданин России
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