Всебелорусское собрание предложили наделить правом объявлять импичмент

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании (Фото: president.gov.by)

Всебелорусское народное собрание (ВНС) хотят наделить правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Об этом сообщил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в Основной закон Петр Миклашевич, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь», — сказал он.

По его словам, предполагается, что президент Белоруссии может быть смещен с должности, если за это решение проголосовали не менее двух третей от полного состава ВНС. Обвинения при этом должны быть выдвинуты большинством состава собрания в случае совершения президентом государственной измены или тяжкого преступления.

Всебелорусское народное собрание, как уточнил Миклашевич, также следует наделить правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны. Он полагает, что тогда собрание сможет выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента.