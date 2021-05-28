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Протесты в Белоруссии ,  
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Всебелорусское собрание предложили наделить правом объявлять импичмент

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании (Фото: president.gov.by)

Всебелорусское народное собрание (ВНС) хотят наделить правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Об этом сообщил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в Основной закон Петр Миклашевич, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь», — сказал он.

По его словам, предполагается, что президент Белоруссии может быть смещен с должности, если за это решение проголосовали не менее двух третей от полного состава ВНС. Обвинения при этом должны быть выдвинуты большинством состава собрания в случае совершения президентом государственной измены или тяжкого преступления.

Всебелорусское народное собрание, как уточнил Миклашевич, также следует наделить правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны. Он полагает, что тогда собрание сможет выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента.

Сейчас, согласно Конституции Белоруссии, президент может быть смещен с должности из-за госизмены или другого тяжкого преступления. Это решение должны поддержать большинство членов обеих палат парламента.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images


Летом Лукашенко заявил о необходимости внести поправки в действующую Конституцию страны. Он уточнял, что Основной закон нуждается в «решительных изменениях», в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти. В ноябре белорусский лидер говорил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а для того, чтобы следующий президент не смог развалить страну.

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В начале декабря Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом. Позже президент Белоруссии уточнял, что у Всебелорусского собрания не будет огромных полномочий, в том числе по изменению Конституции. «Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали», — заверил он.

В конце лета прошлого года в Белоруссии начались массовые протесты из-за итогов президентских выборов 9 августа. Протестующие были не согласны с переизбранием президента Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, получил более 80% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов. Европейские страны и США не признали итоги выборов, президент России Владимир Путин, в свою очередь, одним из первых поздравил Лукашенко с победой.

9 мая Лукашенко подписал документ, согласно которому в случае гибели президента руководство страной перейдет к Совету безопасности во главе с премьером, при этом в стране будет введено военное или чрезвычайное положение. В Совет безопасности входят президент и постоянные члены, в том числе премьер-министр, председатели палат парламента, глава администрации президента, министр обороны. главы МИД, МДВ, Минфина и другие высшие должностные лица.
 

собрание Белоруссия импичмент Конституция
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