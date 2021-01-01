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Лукашенко исключил «бешеные» полномочия у Всебелорусского собрания

У Всебелорусского народного собрания не будет огромных полномочий, в том числе по изменению Конституции, заявил Лукашенко. Он отметил, что при желании может продлить власть и без того, чтобы становиться председателем собрания
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается становиться председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС) для того, чтобы удержать власть, передает БелТА.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная», — сказал он, отметив, что у него и так есть все возможности остаться главой государства.

Лукашенко назвал дату проведения Всебелорусского народного собрания
Политика
Александр Лукашенко

«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет», — добавил он. По словам политика, полномочия будут у избранного народом президента, премьер-министра и парламентариев.

Белорусский президент заявил, что ВНС не уполномочено и не будет менять нормы Конституции страны. «Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали», — заверил он.

Съезд ВНС проводится каждые пять лет. Предыдущее собрание проходило в июле 2016 года. Тогда в нем приняли участие 2,5 тыс. человек. В 2021 году оно состоится 11–12 февраля. Лукашенко ранее говорил, что основной задачей мероприятия станет обсуждение плана развития государства на ближайшие пять лет, общественно-политических и экономических вопросов.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом. Сейчас, по его словам, этот вопрос пока не решен.

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Лукашенко отказался отдавать Конституцию «незнакомому президенту»
Политика
Александр Лукашенко

Белорусский президент заявил о необходимости внести поправки в действующую Конституцию страны в конце июня. Он заявил, что Основной закон нуждается в «решительных изменениях», в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.

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Позднее Лукашенко допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов оппозиции после выборов главы государства 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Оппозиция с этими результатами не согласилась и обвинила власти в фальсификации голосования, Лукашенко настаивает, что выборы прошли законно, а протесты координируются из-за рубежа. В Москве признали победу Лукашенко, президент Владимир Путин исключал вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

В ноябре белорусский лидер сказал, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а для того, чтобы следующий президент не смог развалить страну. 

Автор
Наталия Анисимова
Александр Лукашенко Белоруссия
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