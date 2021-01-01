Лукашенко исключил «бешеные» полномочия у Всебелорусского собрания

У Всебелорусского народного собрания не будет огромных полномочий, в том числе по изменению Конституции, заявил Лукашенко. Он отметил, что при желании может продлить власть и без того, чтобы становиться председателем собрания

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается становиться председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС) для того, чтобы удержать власть, передает БелТА.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная», — сказал он, отметив, что у него и так есть все возможности остаться главой государства.

«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет», — добавил он. По словам политика, полномочия будут у избранного народом президента, премьер-министра и парламентариев.

Белорусский президент заявил, что ВНС не уполномочено и не будет менять нормы Конституции страны. «Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали», — заверил он.