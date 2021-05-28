Гонконгскому медиамагнату дали 14 месяцев тюрьмы за участие в протестах

Джимми Лай (в центре) (Фото: Anthony Kwan / Getty Images)

Владелец издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к 14 месяцам тюрьмы за участие в протестах в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным газеты, речь идет об участии 73-летнего медиамагната в организации несогласованного митинга в 2019 году в День образования КНР.

Семь других представителей оппозиции были приговорены к лишению свободы сроком до 18 месяцев по тому же делу, передает издание.

Газета отмечает, что Джимми Лай в апреле 2021 года также был приговорен к 14 месяцам заключения за участие в двух несогласованных протестах в Гонконге. Обвинения ему были предъявлены в том числе по закону о национальной безопасности Гонконга.