Гонконгскому медиамагнату дали 14 месяцев тюрьмы за участие в протестах
Владелец издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к 14 месяцам тюрьмы за участие в протестах в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
По данным газеты, речь идет об участии 73-летнего медиамагната в организации несогласованного митинга в 2019 году в День образования КНР.
Семь других представителей оппозиции были приговорены к лишению свободы сроком до 18 месяцев по тому же делу, передает издание.
Газета отмечает, что Джимми Лай в апреле 2021 года также был приговорен к 14 месяцам заключения за участие в двух несогласованных протестах в Гонконге. Обвинения ему были предъявлены в том числе по закону о национальной безопасности Гонконга.