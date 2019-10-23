Один из лидеров протестов в Гонконге сообщил о планах оппозиции

Протесты в Гонконге продолжатся, хотя власти и отозвали закон об экстрадиции в материковый Китай, заявил РБК один из лидеров оппозиции Джошуа Вонг. Оппозиция выступает за амнистию заключенных и проведение свободных выборов

Джошуа Вонг (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Массовые протесты в Гонконге, которые начались весной этого года, продолжатся до тех пор, пока власти не выполнят оставшиеся требования оппозиции, заявил РБК один из самых заметных участников движения, 23-летний Джошуа Вонг.

Среди этих требований — расследование действий полиции во время протестов, амнистия для арестованных активистов, отказ от квалификации протестных акций как беспорядков, проведение демократических выборов главы города и городского парламента. Вонг также утверждает, что протестующие не добиваются того, чтобы Гонконг перестал быть китайским. «В Гонконге установилось авторитарное правление и то, за что мы сражаемся, — свободные выборы», — пояснил Вонг.

23 октября власти Гонконга отозвали из заксобрания проект закона об экстрадиции в материковый Китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или находящихся в розыске. Именно эта инициатива спровоцировала самые массовые протесты в Гонконге за всю его историю. Начавшиеся весной выступления усилились в начале лета.16 июня на улицы вышло более миллиона человек (всего в Гонконге проживает около 7 млн).

За участие в протестах задержано более 3 тыс. человек, говорит Вонг. Из них каждый десятый находится под судом, около 30 человек — в заключении. Полиция, говорит он, отказывает задержанным в гарантированной им законом юридической помощи, а на правозащитников и юристов оказывается давление.