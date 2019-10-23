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Политика ,  
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Один из лидеров протестов в Гонконге сообщил о планах оппозиции
Протесты в Гонконге продолжатся, хотя власти и отозвали закон об экстрадиции в материковый Китай, заявил РБК один из лидеров оппозиции Джошуа Вонг. Оппозиция выступает за амнистию заключенных и проведение свободных выборов
Джошуа Вонг (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Массовые протесты в Гонконге, которые начались весной этого года, продолжатся до тех пор, пока власти не выполнят оставшиеся требования оппозиции, заявил РБК один из самых заметных участников движения, 23-летний Джошуа Вонг.

Среди этих требований — расследование действий полиции во время протестов, амнистия для арестованных активистов, отказ от квалификации протестных акций как беспорядков, проведение демократических выборов главы города и городского парламента. Вонг также утверждает, что протестующие не добиваются того, чтобы Гонконг перестал быть китайским. «В Гонконге установилось авторитарное правление и то, за что мы сражаемся, — свободные выборы», — пояснил Вонг.

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Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции в Китай

23 октября власти Гонконга отозвали из заксобрания проект закона об экстрадиции в материковый Китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или находящихся в розыске. Именно эта инициатива спровоцировала самые массовые протесты в Гонконге за всю его историю. Начавшиеся весной выступления усилились в начале лета.16 июня на улицы вышло более миллиона человек (всего в Гонконге проживает около 7 млн).

За участие в протестах задержано более 3 тыс. человек, говорит Вонг. Из них каждый десятый находится под судом, около 30 человек — в заключении. Полиция, говорит он, отказывает задержанным в гарантированной им законом юридической помощи, а на правозащитников и юристов оказывается давление.

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Как проходили протесты в Гонконге

Формально у протестующих нет лидера, но они показывают высочайшую организованность (подробно о тактике активистов рассказывал Reuters). «Я не являюсь лидером движения, но я помогаю донести голос гонконгцев до международного сообщества», — уточняет Вонг свою роль в протестах. По его словам, у гонконгцев тридцатилетний опыт организации массовых протестов и акций по отстаиванию права на мирные демонстрации и свободу собраний — именно этим объясняется такой уровень координации протестующих, объяснил Вонг.

Джошуа Вонг стал известен в 2014 году как лидер «революции зонтиков». Тогда участники акций в Гонконге выступали против вмешательства Китая в местные выборы, а также за отставку главы гонконгской администрации Лян Чжэньина. Если у Вонга появится возможность пообщаться с Си Цзиньпином, он, по его словам, скажет председателю КНР: «Дайте людям Гонконга свободные выборы. Это было обещание, данное Пекином».

Введение в Гонконге системы прямых демократических выборов по системе «один человек — один голос» и со свободным выдвижением кандидатов было одним из обещаний Китая Великобритании, когда та передавала ему в 1997 году права на свою колонию.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Гонконг, протесты, Си Цзиньпин
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