ФСБ заявила об увеличении активности дронов Украины на границе с Россией

Фото: Андрей Кронберг / ТАСС

Российскими пограничниками на границе с Украиной все чаще фиксируются полеты украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины) постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — сказал Кулишов (цитата по «РИА Новости»).

Кулишов также добавил, что, по данным ведомства, Украина рассматривает возможность боевого применения дронов в конфликте на Донбассе, для чего исследует опыт использования БПЛА Турцией и Израилем.

В апреле этого года министры обороны Турции и Украины обсудили намерения о покупке турецких дронов Bayraktar. Турция называла продажу боевых беспилотников Украине «сделкой не против России».