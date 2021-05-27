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Конфликт в Донбассе ,  
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ФСБ заявила об увеличении активности дронов Украины на границе с Россией

Фото: Андрей Кронберг / ТАСС
Фото: Андрей Кронберг / ТАСС

Российскими пограничниками на границе с Украиной все чаще фиксируются полеты украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины) постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — сказал Кулишов (цитата по «РИА Новости»).

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Кулишов также добавил, что, по данным ведомства, Украина рассматривает возможность боевого применения дронов в конфликте на Донбассе, для чего исследует опыт использования БПЛА Турцией и Израилем.

В апреле этого года министры обороны Турции и Украины обсудили намерения о покупке турецких дронов Bayraktar. Турция называла продажу боевых беспилотников Украине «сделкой не против России».

Вооруженные силы самопровозглашенной ДНР в этом году сообщали о гибели ребенка в результате обстрела с дрона. Следственный комитет России после этого возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка по статье 356 УК.

Использование сторонами конфликта на востоке Украины беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения запрещено согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, заключенного летом прошлого года.

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