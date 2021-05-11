Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе

Антониу Гутерриш (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Консенсус по вопросу о введении миротворцев ООН на восток Украины является маловероятным в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву 12 мая.

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы на Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — сказал он.

Генсек ООН также призвал к сохранению «нормандского формата» по Украине и выполнению минских соглашений. Он сообщил об озабоченности недавней эскалацией на востоке Украины и нарушением договоренности о прекращении огня. «Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — цитирует генсека ООН ТАСС.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин впервые выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Президент не исключал, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но только при согласии ЛНР и ДНР.