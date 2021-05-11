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Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Консенсус по вопросу о введении миротворцев ООН на восток Украины является маловероятным в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ в преддверии визита в Москву 12 мая.

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы на Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — сказал он.

Генсек ООН также призвал к сохранению «нормандского формата» по Украине и выполнению минских соглашений. Он сообщил об озабоченности недавней эскалацией на востоке Украины и нарушением договоренности о прекращении огня. «Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — цитирует генсека ООН ТАСС.

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В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин впервые выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Президент не исключал, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но только при согласии ЛНР и ДНР.

Украинская сторона в целом поддерживала инициативу, однако отрицала любое участие в миротворческой миссии россиян и согласие самопровозглашенных республик, а также настаивала на размещении миротворцев на границе с Россией.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко говорил, что он согласен обсуждать размещение «охранников для ОБСЕ» только на линии разграничения.

При президентстве Владимира Зеленского на Украине допускали ввод миротворцев ООН в Донбасс. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в декабре 2019 года говорил, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН, если, например, будут провалены минские соглашения. Зеленский также положительно высказывался об идее размещения сил ООН. «Я не хочу, чтобы на Донбассе был абхазский сценарий, было Приднестровье», — заявлял он.

миротворцы ООН Антонио Гутерриш Украина Минские соглашения Донбасс
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