Эпидемиолог заявил о сезонности вакцинации от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцины против коронавирусной инфекции придется периодически обновлять и прививать ими население ежегодно. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает «РИА Новости».

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа», — сказал эпидемиолог.

По словам Хафизова, к осени получится собрать достаточное количество сведений об эффективности существующих вакцин против новых штаммов.

Он также отметил, что сейчас причины избегать вакцинацию отсутствуют, за исключением прямых противопоказаний по здоровью.