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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Формирование коллективного иммунитета у жителей России завершится к июлю 2021 года. Об этом во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение [формирования коллективного иммунитета] произойдет в первом полугодии, возможно, с захватом июля», — сказал он.

Он также подчеркнул, что сейчас в стране наращивается производство вакцин от COVID-19.

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Глава Минздрава заявил, что в России зафиксирован заметный спад уровня заболеваемости, хотя полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию пока не удалось. Министр сказал об этом на следующий день после того, как в России впервые за полгода было зарегистрировано менее 11 тыс. случаев заражения за сутки — 10 565. Всего, по данным оперативного штаба, в России за время пандемии COVID-19 заболели более 4,2 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что при сохранении темпов вакцинации Россия достигнет запланированного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу к августу.

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