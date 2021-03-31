В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 весной и осенью

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Россия не достигнет прошлогоднего уровня заболеваемости COVID-19 этой весной, однако подъем числа заболевших вновь возможен к осени. Об этом сообщил «Интерфаксу» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тыс., и 9 тыс. [заболевших] — это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тыс. Но цифры достаточно высоки», — сказал Горелов.

По словам эксперта, оснований для весеннего подъема заболеваемости коронавирусом пока нет, поскольку сейчас в России «идет фаза стабилизации и имеется тенденция к снижению». Он отметил, что при наращивании темпов вакцинации прогнозы будут «более радужные».

Горелов подчеркнул, что для сохранения тенденции нужно продолжать соблюдать рекомендованные меры защиты и вакцинироваться, иначе возможны подъемы заболеваемости, в особенности «сезонный осенний подъем».