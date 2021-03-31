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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 весной и осенью

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Россия не достигнет прошлогоднего уровня заболеваемости COVID-19 этой весной, однако подъем числа заболевших вновь возможен к осени. Об этом сообщил «Интерфаксу» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тыс., и 9 тыс. [заболевших] — это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тыс. Но цифры достаточно высоки», — сказал Горелов.

По словам эксперта, оснований для весеннего подъема заболеваемости коронавирусом пока нет, поскольку сейчас в России «идет фаза стабилизации и имеется тенденция к снижению». Он отметил, что при наращивании темпов вакцинации прогнозы будут «более радужные».

Горелов подчеркнул, что для сохранения тенденции нужно продолжать соблюдать рекомендованные меры защиты и вакцинироваться, иначе возможны подъемы заболеваемости, в особенности «сезонный осенний подъем».

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 этой весной
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также говорила, что весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, но не до уровня осенних показателей. Она также сообщила, что незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19.

В то же время в Минздраве указали на возможность третьей волны COVID-19 в России. По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, о возможности третьей волны говорили показатели заболеваемости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова вначале также сообщала, что, согласно современным математическим моделям, третья волна COVID-19 неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию.

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Однако глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне пандемии коронавируса. Он также отметил, что сегодня заболеваемость «снижается ежедневно».

Согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, суточный прирост числа заболевших составил 8277 человек, зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения, выздоровели 4,1 млн человек, умерли более 98,4 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

COVID-19 Роспотребнадзор коронавирус
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